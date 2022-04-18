После съезда автомобиля в водохранилище в Башкирии погибли три человека

Отмечается, что ДТП произошло в Зианчуринском районе недалеко от села Кугарчи. Водителю удалось выбраться из упавшей в воду машины. Сейчас автомобиль пытаются вытащить на берег.

Ранее СМИ сообщили, что в Твери в результате ДТП с участием скорой помощи погибли два человека.

