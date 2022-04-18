После съезда автомобиля в водохранилище в Башкирии погибли три человека

В Башкирии в результате того, что нетрезвая женщина, находившаяся за рулем «ВАЗ-2114», съехала в Ямашлинское водохранилище, погибли три ее пассажирки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Два человека погибли в массовом ДТП в Удмуртии

Отмечается, что ДТП произошло в Зианчуринском районе недалеко от села Кугарчи. Водителю удалось выбраться из упавшей в воду машины. Сейчас автомобиль пытаются вытащить на берег.

Ранее СМИ сообщили, что в Твери в результате ДТП с участием скорой помощи погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЖенщиныАварияСмертьДТПБашкирия
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