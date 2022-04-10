Два человека погибли в массовом ДТП в Удмуртии

Уточняется, что в микроавтобусе находились 13 человек.

«Микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии, два человека погибли, 14 госпитализированы», - пояснил собеседник агентства.

Ранее также два человека погибли результате ДТП, в которое попал перевозивший детей микроавтобус. Об этом сообщило РИА Новости. Трагедия произошла в Селенгинском районе Бурятии.

