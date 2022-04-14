Два человека погибли в результате ДТП с участием скорой помощи в Твери

По предварительным данным, после столкновения обе машины вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов.

В прокуратуре Тверской области рассказали, что на месте ДТП погиб водитель скорой, шесть человек получили различные травмы. Позже скончалась одна из пострадавших.

Ранее в Ростовской области столкнулись два грузовика и внедорожник, в результате погибли трое полицейских, сообщает RT.