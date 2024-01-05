После самого массированного обстрела Севастополя эвакуируют 47 домов

После обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины есть повреждения на земле, сообщает Telegram-канал Mash.

Развожаев: Над Севастополем сбили несколько воздушных целей

Осколок сбитой украинской ракеты упал на жилой дом, три человека эвакуированы.

В селе Черноречье часть ракеты упала в реку. Из близлежащих 47 домов эвакуируют 99 жильцов, из которых 15 детей. Утром снаряд вывезут на полигон.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные отразили самую массированную за последнее время атаку на город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ВСУОбстрелСевастополь

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