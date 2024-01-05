После самого массированного обстрела Севастополя эвакуируют 47 домов
5 января 202401:01
После обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины есть повреждения на земле, сообщает Telegram-канал Mash.
Осколок сбитой украинской ракеты упал на жилой дом, три человека эвакуированы.
В селе Черноречье часть ракеты упала в реку. Из близлежащих 47 домов эвакуируют 99 жильцов, из которых 15 детей. Утром снаряд вывезут на полигон.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные отразили самую массированную за последнее время атаку на город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru