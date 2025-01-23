После разлива мазута в Черном море нужно будет восстанавливать 280 гектаров пляжей

По его словам, очищенный от мазута песок не повезут обратно на черноморские пляжи.

Козлов также отметил, что три затонувшие части танкеров в Керченском проливе будут либо поднимать, либо откачивать из них мазут.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что специалисты разрабатывают система долгосрочного мониторинга экологической обстановки в Черном море.

Ранее сообщалось, что после разлива мазута в Краснодарском крае спасли более 5,5 тысячи птиц, напоминает RT.

