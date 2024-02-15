Пожар в здании «Известия холл» потушили
15 февраля 202410:16
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Латвии с 15 февраля вступил в силу запрет на машины с российскими номерами
- Пожар в здании «Известия холл» потушили
- Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада
- Япония уступила Германии место третьей экономики мира по номинальному ВВП
- В Польше подняли военные самолеты из-за «активности российской авиации»
- На нефтебазе под Курском загорелись три резервуара с бензином
- Индонезия согласилась на открытие консульства России на Бали
- В Госдуму внесут законопроект о списании кредитов инвалидам СВО II группы
- ЦБ: Криптовалюты не рассматриваются как платежное средство в России
- В Мраморном море затонуло грузовое судно
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru