Пожар в здании «Известия холл» потушили

Пожар в здании «Известия холл» потушили

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МоскваПожар

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