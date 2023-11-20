После падения обломков БПЛА в Электростали никто не пострадал
Разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотника в городском округе Электросталь нет. Об этом сообщила глава округа Инна Волкова в своем Telegram-канале.
Ранее силы противовоздушной обороны отразили в Электростали атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы, отмечает телеканал «360».
«На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — указала Волкова.
Обстоятельства ЧП уточняются.
Накануне ПВО пресекла атаку дрона в Богородском городском округе Подмосковья, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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