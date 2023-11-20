После падения обломков БПЛА в Электростали никто не пострадал

Разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотника в городском округе Электросталь нет. Об этом сообщила глава округа Инна Волкова в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ: в Подмосковье перехвачен беспилотник

Ранее силы противовоздушной обороны отразили в Электростали атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы, отмечает телеканал «360».

«На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — указала Волкова.

Обстоятельства ЧП уточняются.

Накануне ПВО пресекла атаку дрона в Богородском городском округе Подмосковья, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.

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