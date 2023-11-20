Минобороны РФ: в Подмосковье перехвачен беспилотник
20 ноября 202304:05
Российские силы противовоздушной обороны сбили в Московской области беспилотный летательный аппарат Украины, сообщает в Telegram Минобороны РФ.
Это произошло 19 ноября в 23.20 мск. Беспилотник был самолетного типа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городском округе Электросталь отражена атака беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону российский столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru