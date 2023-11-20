Минобороны РФ: в Подмосковье перехвачен беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны сбили в Московской области беспилотный летательный аппарат Украины, сообщает в Telegram Минобороны РФ.

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Это произошло 19 ноября в 23.20 мск. Беспилотник был самолетного типа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городском округе Электросталь отражена атака беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону российский столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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