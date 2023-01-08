Кириенко: Инвесторы проявляют интерес к Херсонской области

Многие инвесторы заявили о заинтересованности во вложениях средств в развитие и инфраструктуру нового города в Херсонской области на Арабатской стрелке, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.

Врио главы Херсонской области рассказал о возведении оборонительных сооружений в регионе

Он назвал территорию Арабатской уникальной по сочетанию природных и лечебных факторов. Отмечается, что в этом месте будет курортная территория и не только она.

«Здесь очень много возможностей для развития: и сельское хозяйство, и современные научные технологии», — подчеркнул Кириенко.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что президент Владимир Путин предложил построить «небольшой город» в Геническом районе на Арабатской стрелке.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ИнвесторыСергей Кириенко
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