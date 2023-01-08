Кириенко: Инвесторы проявляют интерес к Херсонской области

Он назвал территорию Арабатской уникальной по сочетанию природных и лечебных факторов. Отмечается, что в этом месте будет курортная территория и не только она.

«Здесь очень много возможностей для развития: и сельское хозяйство, и современные научные технологии», — подчеркнул Кириенко.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что президент Владимир Путин предложил построить «небольшой город» в Геническом районе на Арабатской стрелке.

