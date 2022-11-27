После обстрела в белгородском городе Шебекино нет света и воды

«Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение», - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу«Радиоточка НСН» для ударов российских ракет предложил заменить инфраструктурные цели на Украине.

«Честно говоря, у меня вопрос, какого эффекта мы хотим добиться. Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины. А пока такие обстрелы можно считать ответом на атаки на ДНР и ЛНР в течение нескольких лет. Но Украина продолжает это делать, обстреливает Белгородскую область. Стыдно слушать новости про обстрелы наших территорий», — отметил он.

