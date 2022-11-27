После обстрела в белгородском городе Шебекино нет света и воды
После обстрела Вооруженными силами Украины окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет, но отсутствуют электричество и вода, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 27 ноября.
«Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение», - отметил глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются.
Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу«Радиоточка НСН» для ударов российских ракет предложил заменить инфраструктурные цели на Украине.
«Честно говоря, у меня вопрос, какого эффекта мы хотим добиться. Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины. А пока такие обстрелы можно считать ответом на атаки на ДНР и ЛНР в течение нескольких лет. Но Украина продолжает это делать, обстреливает Белгородскую область. Стыдно слушать новости про обстрелы наших территорий», — отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
- После обстрела в белгородском городе Шебекино нет света и воды
- Российские разведчики посадили украинский дрон на краснолиманском направлении
- Песков напомнил об отказе поставок российской нефти установившим потолок цен странам
- Захарова резко парировала вопрос депутата Сейма Латвии о русской нации
- В Кремле отреагировали на резолюцию Европарламента об РФ - «спонсоре терроризма»
- Песков признал диалог России и Турции по Сирии при существующих разногласиях
- Минобороны РФ: Уничтожен склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS
- Без света, воды и железной дороги. Зачем Россия продолжает наносить удары по Украине?
- Власти Польши заявили об отсутствии данных о возможном нападении России
- В Кривом Роге полностью прекратила работу железная дорога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru