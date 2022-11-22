Два человека подорвались на боеприпасе в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о гибели двух человек при подрыве на боеприпасе.

Женщина погибла при обстреле Шебекино на Белгородчине

По его словам, трагедия произошла в селе Староселье Краснояружского района.

«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе, где с 27 октября введён режим ЧС?» - написал он.

Ранее Гладков в своём Telegram-канале заявил о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеВзрывБелгород
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