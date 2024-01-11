После обстрела Белгорода повреждены 600 автомобилей

Автовладельцев попросили не ремонтировать транспортные средства самостоятельно до проведения экспертизы, которая проводится специалистами в плановом порядке. Для решения всех вопросов по восстановлению транспорта власти открыли «горячую линию» по телефону 112.

В конце декабря Белгород подвергся самой мощной атаке в начала военной операции на Украине. Жертвами стали 25 человек, 109 пострадали.

