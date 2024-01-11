После обстрела Белгорода повреждены 600 автомобилей
Около 600 автомобилей повреждены в Белгороде с 29 декабря после обстрелов города со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. По его словам, собственникам машин начали выплачивать компенсации.
Автовладельцев попросили не ремонтировать транспортные средства самостоятельно до проведения экспертизы, которая проводится специалистами в плановом порядке. Для решения всех вопросов по восстановлению транспорта власти открыли «горячую линию» по телефону 112.
В конце декабря Белгород подвергся самой мощной атаке в начала военной операции на Украине. Жертвами стали 25 человек, 109 пострадали.
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