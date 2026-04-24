Перелив нефтепродуктов через заграждения произошел в реке Туапсе из-за дождей
Перелив нефтепродуктов через боновые заграждения произошел в реке Туапсе из-за дождей. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края сообщает RT.
В ведомстве указали, что причиной происшествия стал подъём реки, к которому привели продолжающиеся проливные дожди. Сбор нефтепродуктов, частично попавших на береговую линию и в акваторию моря, организован ниже по течению.
«Работы по ликвидации разлива продолжаются в рамках режима ЧС, введённого в Туапсе 16 апреля... после атаки БПЛА киевского режима», — говорится в сообщении.
Ранее нефтяное пятно было обнаружено в Чёрном море в полутора милях от порта Туапсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
