Перелив нефтепродуктов через заграждения произошел в реке Туапсе из-за дождей

Перелив нефтепродуктов через боновые заграждения произошел в реке Туапсе из-за дождей. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края сообщает RT.

В ведомстве указали, что причиной происшествия стал подъём реки, к которому привели продолжающиеся проливные дожди. Сбор нефтепродуктов, частично попавших на береговую линию и в акваторию моря, организован ниже по течению.

«Работы по ликвидации разлива продолжаются в рамках режима ЧС, введённого в Туапсе 16 апреля... после атаки БПЛА киевского режима», — говорится в сообщении.

Ранее нефтяное пятно было обнаружено в Чёрном море в полутора милях от порта Туапсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

