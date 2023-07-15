После нападения медведя в Магадане погибла девушка  

Об инциденте в районе Танкодрома в дежурную часть сообщили около 15:00 по Полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы, прибывшие на место, обнаружили бурого медведя и ликвидировали.

Ранее бурого медведя заметили на улицах одного из микрорайонов Магадана. Охотоведы управления Госохотнадзора регионального минприроды патрулируют улицы, где был замечен медведь, сообщил руководитель управления Евгений Кречетов.

