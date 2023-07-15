После нападения медведя в Магадане погибла девушка
15 июля 202312:24
В Магадане после нападения медведя погибла девушка, сообщает УМВД России по региону в Telegram-канале в воскресенье, 15 июля.
Об инциденте в районе Танкодрома в дежурную часть сообщили около 15:00 по Полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы, прибывшие на место, обнаружили бурого медведя и ликвидировали.
Ранее бурого медведя заметили на улицах одного из микрорайонов Магадана. Охотоведы управления Госохотнадзора регионального минприроды патрулируют улицы, где был замечен медведь, сообщил руководитель управления Евгений Кречетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru