После нападения медведя в Магадане погибла девушка  

В Магадане после нападения медведя погибла девушка, сообщает УМВД России по региону в Telegram-канале в воскресенье, 15 июля.

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Об инциденте в районе Танкодрома в дежурную часть сообщили около 15:00 по Полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы, прибывшие на место, обнаружили бурого медведя и ликвидировали.

Ранее бурого медведя заметили на улицах одного из микрорайонов Магадана. Охотоведы управления Госохотнадзора регионального минприроды патрулируют улицы, где был замечен медведь, сообщил руководитель управления Евгений Кречетов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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