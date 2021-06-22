Медведь убил подростка в Красноярском крае
Медведь напал на группу туристов в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. В результате нападения погиб подросток, еще один взрослый был ранен, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Происшествие случилось возле озера Медвежье. Животное напало на туристическую группу из 13 человек. Погибшему подростку было 16 лет, сообщил телеканал «360».
Как сообщил Telegram-канал Baza, мальчик принес туристам продукты из ближайшего населенного пункта, но спустя несколько часов домой не вернулся. Двое туристов отправились в лес, чтобы отыскать подростка, и обнаружили медведя, который доедал его труп.
Животное бросилось на мужчин, одному из них удалось сбежать, другой сумел отбиться от медведя ножом, но был ранен. В настоящий момент медведь застрелен, а туристическую группу вывели к цивилизации, пишет Газета.ру.
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