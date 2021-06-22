Медведь убил подростка в Красноярском крае

Медведь напал на группу туристов в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. В результате нападения погиб подросток, еще один взрослый был ранен, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Происшествие случилось возле озера Медвежье. Животное напало на туристическую группу из 13 человек. Погибшему подростку было 16 лет, сообщил телеканал «360».