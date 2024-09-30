Детей, умерших от отравления под Красноярском, похоронили
Погибших от отравления четверых детей под Красноярском похоронили в селе Красная Сопка Назаровского района, передает РИА Новости со ссылкой на главу Красной Сопки Олега Пономарева.
По его словам, помощь в погребении оказала администрация района.
Напомним, 21 сентября шесть членов семьи из Красной Сопки в Назаровском районе поступили в больницу с сильным отравлением. Вскоре скончались двое детей — шести и 13 лет, затем умерла 11-летняя девочка, а спустя сутки — 12-летняя.
Отцу погибших детей может грозить уголовное наказание, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
- Сенатор Епифанова призвала россиян опасаться легких денег
- В Госдуме готовят поправки в законодательство о подготовке детей мигрантов до принятия их в школы РФ
- От МакSим до Лепса: Россияне заглушают тоску от расставаний попсой и рэпом
- В группе «Ночные Снайперы» произошли изменения в составе
- МВД запустит публичный реестр нелегальных мигрантов в 2025 году
- Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
- Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны РФ
- Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 350 солдат в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru