Детей, умерших от отравления под Красноярском, похоронили

Погибших от отравления четверых детей под Красноярском похоронили в селе Красная Сопка Назаровского района, передает РИА Новости со ссылкой на главу Красной Сопки Олега Пономарева.

Криминал или неосторожность? Отцу отравившихся дихлофосом детей грозит уголовная ответственность

По его словам, помощь в погребении оказала администрация района.

Напомним, 21 сентября шесть членов семьи из Красной Сопки в Назаровском районе поступили в больницу с сильным отравлением. Вскоре скончались двое детей — шести и 13 лет, затем умерла 11-летняя девочка, а спустя сутки — 12-летняя.

Отцу погибших детей может грозить уголовное наказание, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияПохороныКрасноярский КрайСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры