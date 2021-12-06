Росавиация расследует инцидент с обледеневшим самолетом Магадан-Новосибирск

Комиссию, которая выяснит обстоятельства и причины произошедшего, возглавил начальник управления инспекции по безопасности полетов Анвар Шайкамалов.

Росавиация в рамках расследования также проведет анализ качества противообледенительной обработки лайнера в аэропорту вылета, отмечает RT.

Летевший из Магадана в Новосибирск самолет 2 декабря совершил незапланированную посадку в Иркутске из-за отказа электроники. Как выяснилось позже, во время полета лайнер попал в зону сильного обледенения, из-за чего отключился автопилот. Экипаж самолета временно отстранили от работы, напоминает Ura.ru.

