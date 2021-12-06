Росавиация расследует инцидент с обледеневшим самолетом Магадан-Новосибирск

Центральный аппарат Росавиации проведет расследование инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N компании S7, следовавшего по маршруту Магадан — Новосибирск. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Нерадько.

Названа приоритетная причина «проваливания» самолета S7

Комиссию, которая выяснит обстоятельства и причины произошедшего, возглавил начальник управления инспекции по безопасности полетов Анвар Шайкамалов.

Росавиация в рамках расследования также проведет анализ качества противообледенительной обработки лайнера в аэропорту вылета, отмечает RT.

Летевший из Магадана в Новосибирск самолет 2 декабря совершил незапланированную посадку в Иркутске из-за отказа электроники. Как выяснилось позже, во время полета лайнер попал в зону сильного обледенения, из-за чего отключился автопилот. Экипаж самолета временно отстранили от работы, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Alex Beltyukov / wikimedia.org
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