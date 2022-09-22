После ЧП с пассажирским поездом под Мурманском возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после схода вагонов пассажирского поезда на участке Северной железной дороги в Мурманской области. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ завело дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в среду 21 сентября при следовании пассажирского поезда сообщением «Мурманск – Санкт-Петербург» по перегону между станциями Куна и Ягельный бор произошел сход пяти вагонов без опрокидывания. Люди не пострадали. Следователи провели осмотр места происшествия и подвижного состава, допросили членов локомотивной бригады и работников производственного участка.