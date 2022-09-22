После ЧП с пассажирским поездом под Мурманском возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после схода вагонов пассажирского поезда на участке Северной железной дороги в Мурманской области. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ завело дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что в среду 21 сентября при следовании пассажирского поезда сообщением «Мурманск – Санкт-Петербург» по перегону между станциями Куна и Ягельный бор произошел сход пяти вагонов без опрокидывания. Люди не пострадали. Следователи провели осмотр места происшествия и подвижного состава, допросили членов локомотивной бригады и работников производственного участка.
К утру четверга движение поездов на перегоне Куна – Ягельный Бор Октябрьской железной дороги было восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Там уточнили, что на перегоне завершены восстановительные работы, а сошедшие вагоны поезда №21 были поставлены на путь и вывезены с перегона.
Как сообщает РИА Новости, сейчас пассажирские составы следуют по расписанию. Задержанные ранее поезда №285 сообщением Мурманск – Новороссийск и №15 Мурманск – Москва отправлены из Мурманска в 9:30 и в 9:45 соответственно.
Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что российские туристы стали чаще ездить в Мурманскую область.
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