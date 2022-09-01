Поезда из Крыма в Херсон и Запорожскую область запустят позднее

По данным Аксенова, пока пассажирские перевозки по железной дороге по данным маршрутам не одобрены Минобороны и ФСБ.

Ж/д сообщение по маршрутам Джанкой - Мелитополь и Джанкой - Херсон должно было быть запущено 1 июля, однако было отложено. Аксенов отметил, что автобусное сообщение по данным маршрутам работает с 1 июля.





