Поезда из Крыма в Херсон и Запорожскую область запустят позднее

Пассажирские поезда из Крыма в Херсон и Запорожскую область запустят позднее в целях обеспечения меры безопасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

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По данным Аксенова, пока пассажирские перевозки по железной дороге по данным маршрутам не одобрены Минобороны и ФСБ.

Ж/д сообщение по маршрутам Джанкой - Мелитополь и Джанкой - Херсон должно было быть запущено 1 июля, однако было отложено. Аксенов отметил, что автобусное сообщение по данным маршрутам работает с 1 июля.



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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
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