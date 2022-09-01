Поезда из Крыма в Херсон и Запорожскую область запустят позднее
Пассажирские поезда из Крыма в Херсон и Запорожскую область запустят позднее в целях обеспечения меры безопасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.
По данным Аксенова, пока пассажирские перевозки по железной дороге по данным маршрутам не одобрены Минобороны и ФСБ.
Ж/д сообщение по маршрутам Джанкой - Мелитополь и Джанкой - Херсон должно было быть запущено 1 июля, однако было отложено. Аксенов отметил, что автобусное сообщение по данным маршрутам работает с 1 июля.
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