После атаки ВСУ в Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС
3 августа 202412:30
В результате ночной атаки беспилотниками ВСУ в Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.
Он рассказал, что утром муниципальные службы уже приступили к осмотру дворов, чтобы оценить ущерб от ночной атаки ВСУ.
Всего, по словам Голубева, за ночь 3 августа Ростовскую область атаковали 55 украинских дронов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелись емкости с топливом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МОК: Соревнования по триатлону на Олимпиаде являются сенсационными
- Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал о попытках убить его в тюрьме США
- После атаки ВСУ в Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС
- СМИ: На Украине дальнобойщики массово сбегают из страны под видом рейсов
- Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Shot: В Подмосковье десятки человек держали в заложниках в рехабе
- В Киргизии призвали РФ не ограничивать работу мигрантов из республики
- СМИ: Из-за взрыва на гоночной трассе в Германии пострадали более 20 человек
- После атаки ВСУ в Орловской области загорелся жилой дом
- Бербок: Обмен заключенными с РФ является деликатной дилеммой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru