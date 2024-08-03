После атаки ВСУ в Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС

В результате ночной атаки беспилотниками ВСУ в Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

Он рассказал, что утром муниципальные службы уже приступили к осмотру дворов, чтобы оценить ущерб от ночной атаки ВСУ.

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Всего, по словам Голубева, за ночь 3 августа Ростовскую область атаковали 55 украинских дронов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелись емкости с топливом.

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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