После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили дело о теракте

Как отметили в СК, в результате преступных действий пострадали несколько человек, в числе которых двое детей, впоследствии один ребенок скончался.

«Председатель СК... поручил принять исчерпывающие меры для установления лиц из числа ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», — подчеркнула Петренко.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске сбили несколько беспилотников. По сведениям Минобороны, минувшей ночью над Краснодарским краем уничтожили 14 БПЛА. После атаки были госпитализированы шесть человек, позже одна из пострадавших — шестилетняя девочка — умерла в больнице, пишет «Свободная пресса».

