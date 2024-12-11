После атаки Киева жителей Енакиево перевозят в безопасное место
11 декабря 202402:02
Объявленная в Енакиево в ДНР из-за атаки Вооруженных сил Украины эвакуация населения проходит на добровольной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Дениса Пушилина.
По его словам, для жителей организовали безопасное место, где можно принять пищу и отдохнуть. При этом все силовые структуры приведены в полную готовность. «Все в рабочем режиме, все под контролем», — отметил Пушилин.
Украинские военные ударили по городу Енакиево. Никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru