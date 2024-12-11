После атаки Киева жителей Енакиево перевозят в безопасное место

По его словам, для жителей организовали безопасное место, где можно принять пищу и отдохнуть. При этом все силовые структуры приведены в полную готовность. «Все в рабочем режиме, все под контролем», — отметил Пушилин.

Украинские военные ударили по городу Енакиево. Никто не пострадал.

