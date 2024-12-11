После атаки Киева жителей Енакиево перевозят в безопасное место

Объявленная в Енакиево в ДНР из-за атаки Вооруженных сил Украины эвакуация населения проходит на добровольной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Дениса Пушилина.

Российские военные эвакуировали 11 жителей Курской области

По его словам, для жителей организовали безопасное место, где можно принять пищу и отдохнуть. При этом все силовые структуры приведены в полную готовность. «Все в рабочем режиме, все под контролем», — отметил Пушилин.

Украинские военные ударили по городу Енакиево. Никто не пострадал.

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Фото: t.me/muratkumpilov
ТЕГИ:ВСУДНРЭвакуация

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