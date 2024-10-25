Российские военные эвакуировали 11 жителей Курской области
Военнослужащие Вооруженных сил России эвакуировали из опасных территорий Курской области 11 жителей 25 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное правительство.
Отмечается, что двоих детей спасли из Суджанского района, мужчину, женщину и ребенка — из Льговского района, четверых человек (среди них двое детей) — из Кореневского района, двоих человек — из Глушковского района. Все эвакуированные получают необходимую помощь.
Обстоятельства спасения мирных жителей не уточняются. Неизвестно и то, какая именно опасность им угрожала.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что более 30 тысяч россиян эвакуировали в 960 пунктов временного размещения на территории 65 российских регионов на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru