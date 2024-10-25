Российские военные эвакуировали 11 жителей Курской области

Отмечается, что двоих детей спасли из Суджанского района, мужчину, женщину и ребенка — из Льговского района, четверых человек (среди них двое детей) — из Кореневского района, двоих человек — из Глушковского района. Все эвакуированные получают необходимую помощь.

Обстоятельства спасения мирных жителей не уточняются. Неизвестно и то, какая именно опасность им угрожала.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что более 30 тысяч россиян эвакуировали в 960 пунктов временного размещения на территории 65 российских регионов на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

