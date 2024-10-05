После атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек
5 октября 202404:29
Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что БПЛА попытались ударить по нескольким предприятиям, производящим гражданскую продукцию.
«Один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку», — отметил Гусев.
На одном из этажей в здании предприятия возникло возгорание. При этом в другой подвергшейся атаке дронов организации пострадавших или разрушений нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военные: ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями
- После атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек
- Депутат Лантратова рассказала о создании проекта о запрете пропаганды квадроберства
- Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5%
- В Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников ВСУ
- Умерла бывшая итальянская теннисистка Леа Периколи
- Путин поздравил педагогов России с Днем учителя
- В Горловке здание администрации загорелось после атаки дронов
- ХАМАС подтвердило гибель одного из командиров военного крыла
- Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов как самого молодого главу службы безопасности
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru