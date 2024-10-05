После атаки БПЛА в Воронежской области пострадал один человек

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Губернатор уточнил, что БПЛА попытались ударить по нескольким предприятиям, производящим гражданскую продукцию.

«Один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку», — отметил Гусев.

На одном из этажей в здании предприятия возникло возгорание. При этом в другой подвергшейся атаке дронов организации пострадавших или разрушений нет.

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ФОТО: РИА Новости
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