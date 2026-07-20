После атаки БПЛА на Подмосковье пострадали три гражданина Китая

Так, в Домодедове 27-летний мужчина получил осколочное ранение голени. Кроме того, пострадали еще шесть человек, их госпитализировали в местную больницу. В числе раненых три гражданина Китая: мужчины 74, 53 и 26 лет.

«В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация ей не потребовалась», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Кроме того, в Подольске пострадали две женщины 66 лет и 38 лет.

На всех адресах ЧП работают экстренные службы, пишет Ura.ru.

Ранее в Домодедовской больнице сообщили о госпитализации шести человек, в том числе троих иностранцев, при этом учреждение не привело деталей. Позднее глава округа Домодедово Евгения Хрусталева уточнила, что в больницу доставили пострадавших в результате атаки БПЛА.

