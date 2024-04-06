Порядка двух тысяч человек эвакуировались из зоны подтопления в Орске

По данным властей региона, на данный момент в пунктах временного размещения находятся 320 жителей Орска, в том числе 85 детей.

В МЧС России сообщили, что в Орск из Московской области вылетела вторая группа спасателей.

Ранее вода в реке Урал в Оренбурге поднялась до опасной отметки в 828 сантиметров, сообщила мэрия. Данные о повышении уровня воды на Урале около Оренбурга передал диспетчерский центр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

