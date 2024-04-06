Порядка двух тысяч человек эвакуировались из зоны подтопления в Орске
6 апреля 202414:17
Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления в Орске, сообщают власти Оренбургской области.
По данным властей региона, на данный момент в пунктах временного размещения находятся 320 жителей Орска, в том числе 85 детей.
В МЧС России сообщили, что в Орск из Московской области вылетела вторая группа спасателей.
Ранее вода в реке Урал в Оренбурге поднялась до опасной отметки в 828 сантиметров, сообщила мэрия. Данные о повышении уровня воды на Урале около Оренбурга передал диспетчерский центр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru