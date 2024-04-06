Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Орске
В следственном управлении Следственного комитета РФ по Оренбургской области заявили о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ после прорыва дамбы в Орске. С таким обращением выступил прокурор Оренбургской области Руслан Медведев, передает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.
Медведев направил «постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)».
Уточняется, что Гостехнадзор выявил нарушения в содержании дамбы, построенной в 2010 году. В свою очередь, прокуратура в 2024 году направила предостережение в адрес первого заместителя главы Орска «о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В надзорном ведомстве считают, что меры, направленные на содержание дамбы в надлежащем техническом состоянии, были приняты несвоевременно. В результате оказались затопленными 2,5 тысяч домов.
Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области опровергли информацию о разрушении дамбы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru