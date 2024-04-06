Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Орске

Медведев направил «постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)».



Уточняется, что Гостехнадзор выявил нарушения в содержании дамбы, построенной в 2010 году. В свою очередь, прокуратура в 2024 году направила предостережение в адрес первого заместителя главы Орска «о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».



В надзорном ведомстве считают, что меры, направленные на содержание дамбы в надлежащем техническом состоянии, были приняты несвоевременно. В результате оказались затопленными 2,5 тысяч домов.

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области опровергли информацию о разрушении дамбы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



