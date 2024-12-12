Порядка 62 тысяч человек в Барнауле остались без электроэнергии

Согласно данным, под ограничение электроэнергии попали восемь больниц, поликлиника, семь школ, 20 детсадов, 258 многоквартирных жилых домов и 2 203 частных жилых дома.



Кроме того, в Барнауле были временно изменены схемы движения электротранспорта. Было перекрыто движение для всех видов транспорта от улицы Малахова до здания ЛИУ-1, которое находится по адресу 9-й Заводской проезд, д. 44.

Ранее сообщалось, что работу Ингурской гидроэлектростанции в Абхазии восстановили после аварийного отключения. Республика оставалась без электричества, на ГЭС произошло отключение из-за падения уровня воды в водохранилище, передает «Радиоточка НСН».

