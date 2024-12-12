Порядка 62 тысяч человек в Барнауле остались без электроэнергии

Порядка 62 тысяч человек в Барнауле оказались отключенными от электроэнергии из-за пожара в складском помещении, который уже локализован на площади трех тысяч «квадратов», сообщили в мэрии города.

Абхазия оплатила коммерческий переток электроэнергии из РФ еще на неделю

Согласно данным, под ограничение электроэнергии попали восемь больниц, поликлиника, семь школ, 20 детсадов, 258 многоквартирных жилых домов и 2 203 частных жилых дома.

Кроме того, в Барнауле были временно изменены схемы движения электротранспорта. Было перекрыто движение для всех видов транспорта от улицы Малахова до здания ЛИУ-1, которое находится по адресу 9-й Заводской проезд, д. 44.

Ранее сообщалось, что работу Ингурской гидроэлектростанции в Абхазии восстановили после аварийного отключения. Республика оставалась без электричества, на ГЭС произошло отключение из-за падения уровня воды в водохранилище, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектроэнергияБарнаул

Горячие новости

Все новости

партнеры