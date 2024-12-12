Порядка 62 тысяч человек в Барнауле остались без электроэнергии
Порядка 62 тысяч человек в Барнауле оказались отключенными от электроэнергии из-за пожара в складском помещении, который уже локализован на площади трех тысяч «квадратов», сообщили в мэрии города.
Согласно данным, под ограничение электроэнергии попали восемь больниц, поликлиника, семь школ, 20 детсадов, 258 многоквартирных жилых домов и 2 203 частных жилых дома.
Кроме того, в Барнауле были временно изменены схемы движения электротранспорта. Было перекрыто движение для всех видов транспорта от улицы Малахова до здания ЛИУ-1, которое находится по адресу 9-й Заводской проезд, д. 44.
Ранее сообщалось, что работу Ингурской гидроэлектростанции в Абхазии восстановили после аварийного отключения. Республика оставалась без электричества, на ГЭС произошло отключение из-за падения уровня воды в водохранилище, передает «Радиоточка НСН».
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