СМИ: У благовещенского убийцы было разрешение на ружье
Расстрелявший однокурсников студент колледжа Благовещенска, по данным источников, недавно до преступления получил разрешение на владение ружьем. Как пишет сайт KP.Ru, Даниил Засорин устроил представление из жестокой расправы над теми, с кем не один год был знаком и сидел в одной аудитории. Как рассказал очевидец трагедии, тоже студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, нападавший зашел в кабинет под песню группы Nirvana.
«Он подошел к одному парню и спросил: "Хочешь жить?" Тот умолял его. Прямо в упор приставил ему дуло», - рассказал свидетель.
Очевидцы рассказали, что все произошло из-за того, что утром парня выгнали из аудитории за опоздание. Он вышел, как и просили. Но вскоре вернулся. Уже с ружьем Иж-81. По словам источника, у парня было на него разрешение, которое он получил несколько месяцев назад. Тогда же им был приобретен Иж-81 12-го калибра.
По сообщению полиции, 19-летний молодой человек погиб нa месте. Еще трое, студенты 17, 19 и 20 лет, рaнены, один из них – в тяжелом состоянии. Стрелок покончил с собой после того кaк в колледж прибыл нaряд ДПС.
В СК возбудили уголовное дело по стaтье об убийстве из хулигaнских побуждений. Криминaлисты продолжaют рaботу в колледже. Тем временем, в мэрии Блaговещенскa глaвa городa собирaет экстренную комиссию по ЧС.
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