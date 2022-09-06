Сбой в московском метро: за пассажиров пострадает подрядчик

Опоздавшим из-за коллапса в метро на работу москвичам не стоит опасаться штрафных санкций со стороны работодателей, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» управляющий партнёр коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» Алексей Попов.

Ранее стало известно, что утром 6 сентября в Москве остановилось движение сразу на четырёх участках метрополитена. Инцидент был связан с отсутствием подачи электричества из-за ошибки подрядной организации «Каста» при выполнении плановых работ. Подрядчику будет заявлен иск по компенсации ущерба, а всем опоздавшим на работу москвичам выдадут справки, сообщил столичный Департамент транспорта. Попов убеждён, что серьёзных проблем с работодателями пострадавшим москвичам ждать не стоит.

«Действующим законодательством штрафы, а тем более увольнения за опоздание вообще не предусмотрены. Могут быть применены взыскания в виде замечания, выговора. Однако в этом случае объективная уважительность причины позволит избежать какого-либо наказания, ведь такую ситуацию человек предусмотреть не может, это не обычная для Москвы утренняя пробка, в которую можно не попасть, добравшись до работы на метро. Вполне вероятно, что справка от метрополитена и не понадобится, поскольку об инциденте было объявлено публично. Однако сотруднику нужно будет обосновать, что он добирается из дома на работу именно по тем веткам, на которых возникли затруднения», — сказал юрист.

Также адвокат подчеркнул, что рассчитать сумму, которую Департаменту транспорта удастся взыскать с подрядчика, пока что довольно сложно в силу ряда причин.

«Есть здесь, конечно, очевидный ущерб — тот, в связи с которым пассажиры перестают пользоваться метро, оно закрывается. Здесь можно рассчитать количество людей, которое могло бы воспользоваться метро, этот убыток можно взыскать как неполученный доход. Однако, помимо него, есть ущерб фактический: остановился метрополитен, пришлось предпринимать экстренные меры для обеспечения его бесперебойной работы, ведь электричество используется не только для движения поездов, но и для других целей. Будем дожидаться экспертного заключения соответствующих специалистов», — заключил Попов.

Ранее стало известно, что станция московского метрополитена «Владыкино» была временно закрыта по требованиям сотрудников полиции

