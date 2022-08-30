Станцию метро «Владыкино» временно закрыли в Москве

Московский департамент транспорта в своём Telegram-канале сообщил о временном закрытии станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

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В сообщении говорится, что станцию закрыли на вход и выход по требованию полиции.

«Поезда проезжают станцию без остановки», - отметили в департаменте.

Ранее в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга заявили, что вестибюль станции метро «Чернышевская» закроют для запланированной реконструкции и капитального ремонта в середине IV квартала нынешнего года, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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