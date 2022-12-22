Помощник: Попавший в позвоночник Рогозина осколок мины неизвлекаем

Врачи считают, что ранивший бывшего главу Роскосмоса, руководителя группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина осколок мины неизвлекаем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.

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Ранее стало известно, что экс-гендиректор российской госкорпорации был ранен в спину в результате обстрела гостиницы в Донецке, его госпитализировали, напоминает «Свободная пресса».

Как указал помощник руководителя «Царских волков», по данным врачей, извлечь осколок из позвоночника не удастся. Сам Рогозин считает свое состояние удовлетворительным, пишет Ura.ru.

Между тем в беседе с военкором Александром Коцем Рогозин рассказал, что по гостинице, в которой жили советники, пришлось «6-7 точных прилетов, один не разорвался». Экс-глава Роскосмоса был ранен в правую лопатку, осколок застрял в позвонке. Рогозин добавил, что при обстреле также получили ранения его бойцы: «один в коме, один погиб».

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ТЕГИ:ДонецкДмитрий Рогозин
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