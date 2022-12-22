Помощник: Попавший в позвоночник Рогозина осколок мины неизвлекаем

Ранее стало известно, что экс-гендиректор российской госкорпорации был ранен в спину в результате обстрела гостиницы в Донецке, его госпитализировали, напоминает «Свободная пресса».

Как указал помощник руководителя «Царских волков», по данным врачей, извлечь осколок из позвоночника не удастся. Сам Рогозин считает свое состояние удовлетворительным, пишет Ura.ru.

Между тем в беседе с военкором Александром Коцем Рогозин рассказал, что по гостинице, в которой жили советники, пришлось «6-7 точных прилетов, один не разорвался». Экс-глава Роскосмоса был ранен в правую лопатку, осколок застрял в позвонке. Рогозин добавил, что при обстреле также получили ранения его бойцы: «один в коме, один погиб».

