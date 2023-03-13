Помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии пропал в Москве

Как сообщают «Известия», сотрудники полиции обследовали квартиру, в которой проживает пропавший, однако ничего необычного, либо подозрительного не обнаружили. Сейчас проверка по факту исчезновения помощника главы исполнительного органа ЕАЭС продолжается.

Дмитрий Шедко проживает в Москве, хотя имеет белорусское гражданство. О этого он занимал пост первого заместителя министра связи и информатизации Белоруссии. Нынешний глава коллегии Евразийской экономической комиссии – также представитель Минска.

