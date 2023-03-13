Помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии пропал в Москве
Помощник руководителя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича Дмитрий Шедко исчез в российской столице. Он перестал отвечать на телефонные звонки с минувшего четверга, 9 марта, когда его видели в последний раз.
Как сообщают «Известия», сотрудники полиции обследовали квартиру, в которой проживает пропавший, однако ничего необычного, либо подозрительного не обнаружили. Сейчас проверка по факту исчезновения помощника главы исполнительного органа ЕАЭС продолжается.
Дмитрий Шедко проживает в Москве, хотя имеет белорусское гражданство. О этого он занимал пост первого заместителя министра связи и информатизации Белоруссии. Нынешний глава коллегии Евразийской экономической комиссии – также представитель Минска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru