Помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии пропал в Москве

Помощник руководителя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича Дмитрий Шедко исчез в российской столице. Он перестал отвечать на телефонные звонки с минувшего четверга, 9 марта, когда его видели в последний раз.

Экс-зампред правительства Пензенской области Трохин пропал в Москве

Как сообщают «Известия», сотрудники полиции обследовали квартиру, в которой проживает пропавший, однако ничего необычного, либо подозрительного не обнаружили. Сейчас проверка по факту исчезновения помощника главы исполнительного органа ЕАЭС продолжается.

Дмитрий Шедко проживает в Москве, хотя имеет белорусское гражданство. О этого он занимал пост первого заместителя министра связи и информатизации Белоруссии. Нынешний глава коллегии Евразийской экономической комиссии – также представитель Минска.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПолицияРозыскЕАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры