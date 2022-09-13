Экс-зампред правительства Пензенской области Трохин пропал в Москве

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин перестал выходить на связь в российской столице, куда прибыл по работе. В полицию поступило заявление о его пропаже, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД.

Как уточняется, экс-чиновник не сел на обратный поезд до Пензы, как планировал, хотя билет был уже куплен. Его никто не может найти из близких, знакомых и коллег.