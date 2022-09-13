Экс-зампред правительства Пензенской области Трохин пропал в Москве
Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин перестал выходить на связь в российской столице, куда прибыл по работе. В полицию поступило заявление о его пропаже, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД.
Как уточняется, экс-чиновник не сел на обратный поезд до Пензы, как планировал, хотя билет был уже куплен. Его никто не может найти из близких, знакомых и коллег.
Последний раз он был зафиксирован камерой видеонаблюдения возле станции метро «Авиамоторная» за полтора часа до отправления поезда. К поискам Трохина, помимо сотрудников полиции, подключились добровольцы.
После ухода из регионального правительства Василий Трохин занял должность председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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