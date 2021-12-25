Пользователя судят за обман World of Tanks на 670 миллионов рублей

В России впервые заведено уголовное дело из-за читства. Мужчина из Екатеринбурга продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволяли игрокам получать незаконные преимущества.

В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»

Таким образом, видеоигра World of Tanks оказалась в убытке на 670 миллионов рублей.

Уголовное дело заведено по части 2 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») начал рассматривать Черемушкинский суд Москвы, сообщает «Коммерсант».

Ранее в Благовещенске «шутник» пообещал взорвать школу. Об этом он написал в чате компьютерной игры World of Tanks. Он успел одуматься и записать видео с извинениями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоПрограммаСудКомпьютерные Игры
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