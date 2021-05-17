В Благовещенске «шутник» пообещал взорвать школу
В Благовещенске зафиксирован второй за неделю случай «шуток» в интернете на тему вооруженных атак на школы, сообщает РИА Новости.
На этот раз местный житель написал о намерениях взорвать школу в чате компьютерной игры World of Tanks. Он успел одуматься и записать видео с извинениями и объяснениями, что «это было не серьезно». Тем не менее, «шутника» задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
13 мая стало известно, что 17-летний подросток написал в одном из мессенджеров, что планирует повторить в одной из школ Благовещенска действия «казанского стрелка». Он также стал фигурантом уголовного дела.
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он легально владел оружием, деньги на которое заработал благодаря компьютерной игре Counter-Strike.
После трагедии в Казани было зафиксировано сразу несколько случаев «фейковых» заявлений о минировании школ и подготовке терактов.
В ноябре 2019 года 19-летний студент пришел в один из колледжей Благовещенска с помповым ружьем и открыл стрельбу по однокурсникам. В результате человек один погиб, трое были ранены. Нападавший совершил самоубийство.
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