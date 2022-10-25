В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Глобальный сбой зафиксировали в работе мессенджера Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает Downdetector.

В работе Telegram произошел сбой

На некорректную работу сервиса жалуются пользователи из разных стран, отмечает РЕН ТВ.

В частности, юзеры сообщают о проблемах при отправке и получении сообщений. Кроме того, пользователи заявляют о проблемах с работой приложения и сайта, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:WhatsappИнтернетСбойМессенджеры
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