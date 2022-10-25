В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
25 октября 202211:04
Глобальный сбой зафиксировали в работе мессенджера Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает Downdetector.
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25 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru