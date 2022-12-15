Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекс Go», Uber и «Ситимобил» в Москве

Пользователи социальных сетей жалуются на проблемы с вызовом машины. При попытке заказать такси в приложении появляется уведомление о неизвестной ошибке или о том, что повторный заказ машины возможен через одну минуту.

В начале ноября произошли сбои в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber в столице, пользователи не могли оплатить заказ, а при вызове такси видели сообщение о «неизвестной ошибке».

