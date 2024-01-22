СМИ: В Сети затравили женщину, похожую на выкинувшую кота Твикса проводницу
Против кондуктора из Самары устроили травлю в Сети, перепутав ее с проводницей, выбросившей из поезда кота Твикса. Об этом сообщил Telegram-канал Daily Storm.
Отмечается, что женщина стала получать негативные сообщения от россиян, в частности, ей пожелали самой быть выкинутой на мороз.
Дочь пострадавшей заявила, что ее мать не имеет отношения к произошедшему с Твиксом, и написала на авторов сообщений заявление в полицию.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые принимали участие в поиске выброшенного проводницей из поезда кота Твикса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru