СМИ: В Сети затравили женщину, похожую на выкинувшую кота Твикса проводницу

Против кондуктора из Самары устроили травлю в Сети, перепутав ее с проводницей, выбросившей из поезда кота Твикса. Об этом сообщил Telegram-канал Daily Storm.

Петицию об увольнении проводницы, выкинувшую кота, подписали десятки тысяч россиян

Отмечается, что женщина стала получать негативные сообщения от россиян, в частности, ей пожелали самой быть выкинутой на мороз.

Дочь пострадавшей заявила, что ее мать не имеет отношения к произошедшему с Твиксом, и написала на авторов сообщений заявление в полицию.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые принимали участие в поиске выброшенного проводницей из поезда кота Твикса.

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