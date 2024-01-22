СМИ: В Сети затравили женщину, похожую на выкинувшую кота Твикса проводницу

Отмечается, что женщина стала получать негативные сообщения от россиян, в частности, ей пожелали самой быть выкинутой на мороз.

Дочь пострадавшей заявила, что ее мать не имеет отношения к произошедшему с Твиксом, и написала на авторов сообщений заявление в полицию.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые принимали участие в поиске выброшенного проводницей из поезда кота Твикса.

