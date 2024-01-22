Кировский губернатор поблагодарил искавших кота Твикса волонтеров
22 января 202412:32
Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые принимали участие в поиске выброшенного проводницей из поезда кота Твикса. Об этом сообщает издание «Свой Кировский.РФ».
Соколов отметил, что каждый из добровольцев своим отношением к произошедшему помог сохранить веру в добро и человечность.
«Надеюсь, умение сострадать является составной частью нашего характера», - сказал Соколов перед началом заседания правительства.
Ранее владелец погибшего кота рассказал подробности происшествия. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru