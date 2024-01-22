Кировский губернатор поблагодарил искавших кота Твикса волонтеров

Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые принимали участие в поиске выброшенного проводницей из поезда кота Твикса. Об этом сообщает издание «Свой Кировский.РФ».

Петицию об увольнении проводницы, выкинувшую кота, подписали десятки тысяч россиян

Соколов отметил, что каждый из добровольцев своим отношением к произошедшему помог сохранить веру в добро и человечность.

«Надеюсь, умение сострадать является составной частью нашего характера», - сказал Соколов перед началом заседания правительства.

Ранее владелец погибшего кота рассказал подробности происшествия. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Жестокое Обращение С ЖивотнымиГубернаторРЖД

Горячие новости

Все новости

партнеры