Пользователи обвиняют минприроды Камчатки в обмане за видео чистого Халактырского пляжа

В официальном сообщении минприроды Камчатки подтверждаются эти данные.

«Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Пользователи отмечают, что пляж недавно тщательно убран, судя по бороздам на песке.

«Мы были на пляже только что, рядом с лагерем Quicksilver. Стояли на берегу, возле воды буквально 10 минут, результат - першение в горле, кашель, насморк, аллергическая реакция. Без контакта с водой. Вода мутно-желтая, особенно у берега. Зачем вы обманываете?», - сообщает одна из пользовательниц.

Ранее стало известно, что на Камчатке морские обитатели и животные массово выбрасываются на берег и гибнут. Около сорока километров побережья Тихого океана загрязнены, сообщает Telegram-канал Baza.

Поручение разобраться в причинах экологической катастрофы правительству Камчатского края дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.



