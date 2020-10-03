Пользователи обвиняют минприроды Камчатки в обмане за видео чистого Халактырского пляжа
Пользователи Instagram упрекают минприроды Камчатского края за публикацию в аккаунте ведомства видео, на котором запечатлен чистый Халактырский пляж, сообщает Telegram-канал «Подъём».
«Абсолючно чистый пляж. Нормальный запах и абсолютно чистый цвет воды», - звучит за кадром голос.
В официальном сообщении минприроды Камчатки подтверждаются эти данные.
«Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Пользователи отмечают, что пляж недавно тщательно убран, судя по бороздам на песке.
«Мы были на пляже только что, рядом с лагерем Quicksilver. Стояли на берегу, возле воды буквально 10 минут, результат - першение в горле, кашель, насморк, аллергическая реакция. Без контакта с водой. Вода мутно-желтая, особенно у берега. Зачем вы обманываете?», - сообщает одна из пользовательниц.
Ранее стало известно, что на Камчатке морские обитатели и животные массово выбрасываются на берег и гибнут. Около сорока километров побережья Тихого океана загрязнены, сообщает Telegram-канал Baza.
Поручение разобраться в причинах экологической катастрофы правительству Камчатского края дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 859 / сут.
Умерли
21 251+174 / сут.
Выздоровели
976 тыс.+5 563 / сут.
- Пользователи обвиняют минприроды Камчатки в обмане за видео чистого Халактырского пляжа
- На Камчатке тысячи животных выбрасываются на берег
- Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в ночном клубе Gipsy
- Заболевшие COVID-19 москвичи бесплатно получат новые препараты
- В России зафиксировали 9859 новых фактов заражения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru