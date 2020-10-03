Минприроды Камчатки выявило загрязнение участков Авачинского залива

Минприроды Камчатского края подтвердило превышение содержания нефтепродуктов и фенолов на трех участках Авачинского залива, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе», - заявил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.