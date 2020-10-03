Минприроды Камчатки выявило загрязнение участков Авачинского залива
Минприроды Камчатского края подтвердило превышение содержания нефтепродуктов и фенолов на трех участках Авачинского залива, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе», - заявил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.
Итоги проверки обнародуют 5 октября.
Предварительной причиной экологического бедствия, которое вызвало гибель рыбы и животных, в минприроды Камчатки считают сброс льяльных вод (загрязненные нефтепродуктами воды -прим. НСН) или нефтепродуктов с проходящих судов.
Уже известно, что загрязнение морских вод в районе Халактырского пляжа превышает норму в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.
Напомним, поручение разобраться в причинах экологической катастрофы правительству Камчатского края дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
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