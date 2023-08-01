Получивших 1,3 млрд рублей нелегальных банкиров задержали в Ростове-на-Дону
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Ростове-на-Дону были задержаны восемь человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщает ТАСС.
По её словам, в период с 2007 по 2022 год злоумышленники помогали различным компаниям обналичивать деньги и уклонятся от уплаты налогов. За свои услуги они брали вознаграждение, незаконно заработав таким образом 1,3 млрд рублей.
Она добавила, что для проведения фиктивных транзакций нелегальные банкиры зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, якобы предоставляющих различные услуги, в том числе связанные со строительством и грузоперевозками.
Ранее директор подразделения Банка Италии по борьбе с отмыванием денег Энцо Серата заявил, что в рамках введённых против РФ санкций был заблокирован доступ к счетам, на которых хранилось 330 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru