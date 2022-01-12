Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий рассказал об убийстве более 240 беженцев

«В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Чечко заявил, что среди убитых были женщины, дети и волонтеры, пишет RT.

СК Белоруссии намерен собрать информацию и зафиксировать факты исчезновения мигрантов, следовавших в Западную Европу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские спецслужбы причастны к убийствам беженцев и волонтеров на границе с республикой, пишет «Свободная пресса».





