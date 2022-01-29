Беглый польский солдат обратился в Гаагский трибунал
29 января 202216:26
Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, заявил, что направил свои документы в военный трибунал в Гааге.
«Мой адвокат уже подал заявление. Оно было принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено», — заявил он в видеоролике.
Ранее Чечко рассказал Следственному комитету Белоруссии, что на польско-белорусской границе были убиты более 240 человек, в том числе беженцы и волонтёры, среди которых были женщины и дети.
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29 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru