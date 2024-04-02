Польские фермеры снова заблокировали польско-украинскую границу

По данным польских пограничников, инцидент произошел около 9:00 по местному времени 2 апреля. При этом проезд транспорта затруднен как на въезд в Украину, так и на выезд из Украины.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в интервью изданию «Украинская правда», что на выезд из Польши будут пропускать три грузовика в шесть часов, в сторону Польши — один грузовик в сутки.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские власти обязаны заботиться о фермерах независимо от политической ситуации.

