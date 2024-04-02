Польские фермеры снова заблокировали польско-украинскую границу
Польские фермеры устроили для грузовиков из Украины новую блокаду на украинско-польской границе (КПП Угринов — Долгобычев). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная пограничная служба Украины.
По данным польских пограничников, инцидент произошел около 9:00 по местному времени 2 апреля. При этом проезд транспорта затруднен как на въезд в Украину, так и на выезд из Украины.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в интервью изданию «Украинская правда», что на выезд из Польши будут пропускать три грузовика в шесть часов, в сторону Польши — один грузовик в сутки.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские власти обязаны заботиться о фермерах независимо от политической ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru