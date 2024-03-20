Президент Польши поддержал протестующих фермеров

По его словам, именно благодаря польским фермерам во время пандемии коронавируса «на полках магазинов всегда были продукты».

«Тяжело не соглашаться с постулатами и опасениями фермеров. Я считаю, что фермеры заслуживают серьёзного отношения», - заключил Дуда.

Ранее один из лидеров протестующих польских аграриев Матеуш Журавский заявил, что фермеры намерены добиться отмены ограничений в рамках политики «зеленого курса» и запрета на ввоз украинской сельскохозпродукции, пишут «Известия».

