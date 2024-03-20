Президент Польши поддержал протестующих фермеров
Польские власти обязаны заботиться о фермерах независимо от политической ситуации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, именно благодаря польским фермерам во время пандемии коронавируса «на полках магазинов всегда были продукты».
«Тяжело не соглашаться с постулатами и опасениями фермеров. Я считаю, что фермеры заслуживают серьёзного отношения», - заключил Дуда.
Ранее один из лидеров протестующих польских аграриев Матеуш Журавский заявил, что фермеры намерены добиться отмены ограничений в рамках политики «зеленого курса» и запрета на ввоз украинской сельскохозпродукции, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru