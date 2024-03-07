Туск: Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины
Власти Польши не намерены закрывать границу страны для товаров с Украины и полностью отказываться от зеленого курса Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
В субботу глава правительства встретится с представителями фермеров, которые с февраля протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции и экологических планов ЕС.
Как отметил политик, для него невозможны постулаты «Прочь зеленый курс, заблокировать Украину».
«Я хочу разговаривать о том, как успешно изменить записи зеленого курса, чтобы польский фермер не чувствовал ущемленным, и каким образом урегулировать торговый оборот с Украиной, чтобы успешно защитить... производителей от неравной конкуренции», — заявил Туск.
Премьер подчеркнул, что не планирует предпринимать «символические действия», например, закрывать границу на несколько дней.
Ранее Туск допускал, что польскую границу закроют, если ЕС и Киев не договорятся об ограничении беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, напоминает «Свободная пресса».
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