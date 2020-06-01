Польская компания опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Как заявили в Россельхознадзоре, «Млековита» отправила послание по дипломатическим каналам через посольство Польши. В письме руководитель компании выразил недоумение в связи с публикациями в СМИ о том,что представитель «Млековиты» якобы получил коррупционное предложение от Россельхознадзора.



Ранее СМИ сообщили, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель Константин Савенков якобы через юриста по фамилии Савенков требуют полмиллиона долларов у «Млековиты» за снятие ограничений на экспорт продукции в Россию. В самом Россельхознадзоре эти обвинения опровергли, пообещав подать в суд на авторов публикаций.



В свою очередь полиция в Москве приступила к проверке публикаций о вымогательстве.

