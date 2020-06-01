Польская компания опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления польской компании «Млековита» Дариуш Сапиньски направил главе Россельхознадзора Сергею Данкверту (на фото) официальное послание, в котором опровергает факт вымогательства со стороны руководства ведомства. Кроме того, в компании выразили готовность поучаствовать в расследовании и установлении истины.
Как заявили в Россельхознадзоре, «Млековита» отправила послание по дипломатическим каналам через посольство Польши. В письме руководитель компании выразил недоумение в связи с публикациями в СМИ о том,что представитель «Млековиты» якобы получил коррупционное предложение от Россельхознадзора.
Ранее СМИ сообщили, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель Константин Савенков якобы через юриста по фамилии Савенков требуют полмиллиона долларов у «Млековиты» за снятие ограничений на экспорт продукции в Россию. В самом Россельхознадзоре эти обвинения опровергли, пообещав подать в суд на авторов публикаций.
В свою очередь полиция в Москве приступила к проверке публикаций о вымогательстве.
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