Полиция проверяет возможное вымогательство главой Россельхознадзора

Полиция в Москве приступила к проверке заявлений о возможном вымогательстве руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом денег у зарубежной компании за снятие ограничений на поставки продукции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного глава МВД.

Там подтвердили, что в правоохранительные органы поступило соответствующее заявление от представителя зарубежной компании, выпускающей молочную продукцию. В полиции также подчеркнули, что официальное опровержение польской компанией факта вымогательства будет учитываться в ходе проверки.

Ранее стало известно, что в столичную полицию обратился представитель польского бренда молочных продуктов «Млековита». Он утверждал, что у главы зарубежной компании Даруша Сапиньски требовали крупную взятку в р азмере полумиллиона долларов США. Якобы деньги вымогали через еще одного представителя бизнесмена. Заявитель утверждал, что требования исходили от главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и его заместителя Константина Савенкова.

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Между тем, в Россельхознадзоре заявили URA.RU, что информация о вымогательствах ложная. Ведомство намерено подать иск в отношении лиц, которые инициировали обращение.

Там также подчеркнули, что с 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении европейских стран. В связи с этим, разговоры о поставках продукции с предприятий этих стран просто не имеют смысла.

В свою очередь, в Кремле также выразили сомнение в достоверности сообщений о вымогательстве со стороны главы Россельхознадзора, отмечает «Свободная пресса». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представить себе такое весьма сложно. В любом случае, по его словам, эта информация будет проверена.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПолицияВзяткаРоссельхознадзор
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