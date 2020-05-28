Полиция проверяет возможное вымогательство главой Россельхознадзора
Полиция в Москве приступила к проверке заявлений о возможном вымогательстве руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом денег у зарубежной компании за снятие ограничений на поставки продукции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного глава МВД.
Там подтвердили, что в правоохранительные органы поступило соответствующее заявление от представителя зарубежной компании, выпускающей молочную продукцию. В полиции также подчеркнули, что официальное опровержение польской компанией факта вымогательства будет учитываться в ходе проверки.
Ранее стало известно, что в столичную полицию обратился представитель польского бренда молочных продуктов «Млековита». Он утверждал, что у главы зарубежной компании Даруша Сапиньски требовали крупную взятку в р азмере полумиллиона долларов США. Якобы деньги вымогали через еще одного представителя бизнесмена. Заявитель утверждал, что требования исходили от главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и его заместителя Константина Савенкова.
Между тем, в Россельхознадзоре заявили URA.RU, что информация о вымогательствах ложная. Ведомство намерено подать иск в отношении лиц, которые инициировали обращение.
Там также подчеркнули, что с 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении европейских стран. В связи с этим, разговоры о поставках продукции с предприятий этих стран просто не имеют смысла.
В свою очередь, в Кремле также выразили сомнение в достоверности сообщений о вымогательстве со стороны главы Россельхознадзора, отмечает «Свободная пресса». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представить себе такое весьма сложно. В любом случае, по его словам, эта информация будет проверена.
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